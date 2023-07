Cessione Lozano, accordo faraonico per l’addio: le cifre

Tra i temi più caldi di questa sessione di calciomercato estiva ci sono le situazioni legati ai due esterni offensivi Politano e Lozano.

Durante la scorsa straordinaria stagione è difficile trovare un difetto alla rosa del Napoli. Tuttavia, confrontando ai rendimenti delle passate stagioni il rendimento della fascia destra dello scorso anno, non è stato di certo il migliore. L’apporto in termini realizzativi di Lozano e Politano si è fermato a 6 gol totali in campionato, 3 a testa, troppo pochi per una squadra che, come ribadito varie volte dal presidente, vuole puntare anche alla Champions League. Tuttavia, tra i due quello che sembra più vicino alla cessione è Lozano, in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo pare molto complicata.

Lozano, notizia a sorpresa dall’America: accordo faraonico con una big di MLS

Infatti, stando a quanto riportato da Fox Sports, Lozano avrebbe ricevuto un’offerta faraonica dai Los Angeles FC, importante club di MLS, che in questo momento occupa la seconda posizione in campionato. Qualora il Chucky accettasse la destinazione, risulterebbe il messicano più pagato della lega, superando il Chicharito Hernandez, leggenda del campionato americano e della sua nazionale.

La valutazione del Napoli è di 20 milioni di euro. Gli azzurri ora aspettano il passo decisivo del club statunitense per poi agire sul mercato in cerca del sostituto dell’esterno messicano.