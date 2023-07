“Zanoli ci piace”, svolta in Serie A: richiesta ufficiale al Napoli

In questa fase di calciomercato il Napoli è alle prese anche con lo sfoltimento della rosa oltre che sulla ricerca di nuovi acquisti.

Mentre il ritiro di Dimaro continua a procedere a gonfie vele per il Napoli, la società è impegnata anche sul fronte calciomercato. sono molte le trattative che il club partenopeo sta portando avanti e col passare del tempo sarà importante capire quali tra queste si concretizzeranno davvero e quali invece rimarranno solamente dei discorsi senza un epilogo positivo. Tra i molti affari in corso attualmente per il Napoli c’è anche quello relativo al futuro di un giovane canterano azzurro che potrebbe presto salutare la Campania.

Il Genoa continua a seguire Alessandro Zanoli del Napoli: ipotesi prestito

Il futuro di Alessandro Zanoli rimane ancora in dubbio e non si può escludere che parta in prestito verso il Genoa in tempi rapidi, quello rossoblù è il club che fino ad ora lo ha cercato con maggiore insistenza. Arrivano però parole da parte dei protagonisti che non danno un segnale di chiusura immediata della trattativa.

A commentare questo possibile affare è stato Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa che ha concesso un’intervista ai colleghi de Il Secolo XIX. Alla domanda sull’interesse della formazione ligure per Zanoli, non è stata negata una conferma ma la situazione è stata definita “in divenire”. Di seguito le esatte dichiarazioni del dirigente del Genoa:

“È un giocatore che piace. Ci sono stati contatti con il suo agente e con il Napoli: la situazione è in divenire, si arrivasse in fondo noi siamo pronti”.

La trattativa che dovrebbe portare Zanoli nell’altra sponda di Genova (dopo aver giocata l’inizio di 2023 con la maglia della Sampdoria) pare non essere vicina alla conclusione. A meno che il DS rossoblù non abbia scelto di fare un po’ di pre-tattica in vista della chiusura del prestito del terzino classe 2000 del Napoli alla sua squadra.