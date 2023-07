Kim, parla Juan Jesus: “Sicuramente la società lo farà”

Vincere lo scudetto in questa città e con questa squadra è stata un’emozione incredibile. Dobbiamo ancora realizzare bene quello che è successo, ci vorrà tempo per farlo. Gli altri ci davano sesti, settimi e fuori dalla Champions e invece, siamo Campioni d’Italia. Addio di Kim? La società sicuramente dovrà cercare qualcuno, un po’ come quello che è successo dopo Koulibaly. Ci affidiamo completamente alla dirigenza per la scelta. Non sono un leader ma sono il più adulto e il più esperto del gruppo. Sono a disposizione di tutti e se posso aggiungere qualcosa ci sono. Non trovo che leader però sia la parola giusta.