Non sempre titolare, l’Inter prova a tentarlo: vuole un calciatore del Napoli

I nerazzurri, dopo aver perso Romelu Lukaku, sono alla ricerca di un nuovo attaccante e stanno guardando anche in casa Napoli.

Il calciomercato, si sa, riserva sempre grandi sorprese e sono molti i colpi di scena che possono presentarsi durante una sessione lunga come quella estiva. Il Napoli ha già un’ossatura di squadra ben delineata e dovrà solo puntellare la rosa in quei pochi ruoli in cui è necessario sostituire alcuni partenti come Kim Min Jae oppure Tanguy Ndombele. Gli azzurri sperano inoltre che questa lista di partenti non si allunghi ma nelle ultime ore è emerso un sondaggio dell’Inter per un attaccante del Napoli.

Dopo aver perso Lukaku l’Inter cerca una punta e aggiunge Simeone alla lista obiettivi

Come si legge sul Messaggero, l’Inter ha messo nella sua lista obiettivi anche il centravanti del Napoli, Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha disputato una prima stagione in azzurro positiva ma è chiuso da un elemento imprescindibile per tutto l’ambiente come Victor Osimhen. Proprio per tale ragione l’ex Verona potrebbe prendere in considerazione l’idea di traferirsi all’Inter di fronte alla possibilità di trovare maggiore spazio. I nerazzurri hanno infatti perso Dzeko e Lukaku rispetto alla scorsa stagione e anche Correa potrebbe presto salutare. In questo scenario è chiaro che il numero 18 del Napoli potrebbe trovare maggiore spazio e andare comunque a giocare in una squadra che gli garantisce la Champions League.

In attacco l’Inter nel corso di questa finestra di mercato si è già mossa con l’arrivo a parametro zero di Marcus Thuram ma non è sufficiente per mister Inzaghi e quindi Marotta e Ausilio sono alla ricerca ancora di un altro centravanti. Tra i nomi seguiti dal club nerazzurro, oltre a Simeone, ci sono anche quelli di Morata, Balogun, Taremi e Nzola. Rimane quindi ora da decifrare la volontà dell’ex Verona che dovrà decidere se preferisce proseguire la sua carriera a Napoli oppure tentare una nuova avventura in una squadra in cui militò anche suo padre Diego.