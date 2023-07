Lascia il Napoli: ufficiale la cessione in prestito

UFFICIALE – Cessione in prestito per il talento classe 2001 ex Primavera, nuova esperienza per accumulare minuti nelle gambe

In questi giorni è in corso primo dei due ritiri pre stagionali del Napoli, a Dimaro, in Trentino, dove gli azzurri si alleneranno sino al 25 luglio. In attesa di tutti i nazionali, che rientreranno nei prossimi giorni, sono stati aggregati alla prima squadra molti giovani azzurri. Garcia e il suo staff li valuteranno in questi giorni di ritiro in Trentino. L’allenatore francese è solito far esordire giovanissimi talenti della Primavera in prima squadra. Chissà che tra i ragazzi presenti in questi primi giorni di ritiro non ci sia un prossimo titolare del Napoli.

Il Napoli guarda al futuro: tutto fatto per la cessione in prestito del classe 2001

Tra i giovani convocati a Dimaro però non figura Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001, cresciuto nelle giovanili del club partenopeo e reduce dalle esperienze in prestito con Legnago Salus, Renate e Pro Sesto.

Nelle ultime ore infatti è arrivato l’annuncio ufficiale: Sgarbi è stato ceduto ufficialmente in prestito all’Avellino, che ha reso nota l’operazione sui suoi canali ufficiali. Di seguito il comunicato del club campano: