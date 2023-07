Dopo Kim il Napoli guarda ancora in Corea del Sud: due profili seguiti da Meluso

La nuova squadra di mercato non ha intenzione di raffreddare l’asse Napoli – Seoul: due nuovi obiettivi provenienti dalla Corea del Sud

La cessione di Kim-Minjae al Bayern Monaco è praticamente conclusa, a confermarlo le dichiarazioni di Garcia e Tuchel. I bavaresi pagheranno la clausola rescissoria, che legava il coreano al Napoli fino al 2025 e andranno a comporre una coppia difensiva da sogno con l’ex Juve De Ligt.

L’acquisto di Kim la scorsa stagione, e il conseguente exploit del difensore ex Fenerbahce, hanno aumentato la fama del Napoli in Corea del Sud. Gli azzurri hanno stretto alcuni accordi commerciale per espandere il brand anche in quella zona e sarebbe un peccato interromperli dopo appena un anno.

Calciomercato Napoli, nel mirino altri due coreani: di chi si tratta

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sono due nuove piste asiatiche. Si tratta di Hwang In-Beom, centrocampista coreano classe ’96 dell’Olympiacos e e Hong Hyun- Seok, stesso ruolo ma in forza al Gent.

Queste due operazioni sarebbero strettamente legate alle partnership commerciali del Napoli in Corea del Sud. Durante il vertice di mercato di quest’oggi, al quale sarà presente tutta la nuova squadra di mercato con a capo il nuovo direttore sportivo Meluso, sarà valutata la fattibilità delle due operazioni.