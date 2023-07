Colpo di scena, affare Mertens: ecco il rinforzo in attacco

Colpo di scena per il futuro di Dries Mertens: è già pronto l’affare per la chiusura del colpo in attacco

Dries Mertens, nonostante abbia lasciato il Napoli ormai un anno fa, prima della magica stagione che ha portato al terzo tricolore, è rimasto nel cuore dei tifosi azzurri ed è destinato a restarci per molto, molto tempo. L’attaccante belga ha trascorso l’ultima stagione in Turchia, al Galatasaray, dove è riuscito anche lui a vincere il campionato proprio come il “suo” Napoli ha fatto in Italia. Dopo una sola annata però, l’ex numero 14 azzurro sembra già destinato a lasciare la Turchia ed è pronto alla sua nuova destinazione.

Dries Mertens ha 36 anni, ma nonostante questo non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ed anni vuole continuare a giocare, a sentirsi importante e soprattutto a segnare, come i tifosi del Napoli sanno benissimo. Non va dimenticato infatti che l’attaccante belga è il miglior marcatore della storia del club azzurro.

Colpo di scena Mertens: affare per rinforzare l’attacco

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, anche per Dries Mertens sarebbero arrivate delle sirene dall’Arabia Saudita. Il mercato arabo è entrato a gamba tesa nel calciomercato moderno e lo ha fatto specialmente in questa sessione di campagna trasferimenti con acquisti del livello di Karim Benzema, Ngolo Kante, Milinkovic-Savic ed anche Kalidou Koulibaly, oltre a tantissimi altri.

Ora le sirene di mercato sono suonate anche per Dries Mertens, con un’offerta da 10 milioni di euro arrivata al Galatasaray dall’Arabia Saudita e un contratto di due anni (le cui cifre non sono ancora state rese note). Al momento non sono ancora chiare le intenzioni del calciatore, ma la tentazione dal campionato saudita è più concreta che mai.

Nel corso dell’ultima stagione al Galatasaray, Dries Mertens ha collezionato 33 presenze totali in tutte le competizioni, arricchite da 7 gol e 4 assist. Non un bottino indimenticabile, ma neppure troppo male, considerando che nel club turco non aveva la possibilità di giocare come unico attaccante centrale, come invece avveniva nei suoi anni a Napoli in cui segnava a raffica in ogni occasione.

Non resta che aspettare per capire quale sarà il futuro dell’attaccante belga, ma è certo che, a prescindere da cosa deciderà di fare, Dries Mertens non sarà mai dimenticato dai tifosi del Napoli, non solo per il record di gol, ma per tutte le emozioni che ha regalato indossando la maglia azzurra.