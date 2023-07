Chiesto da ben quattro squadre: l’attaccante saluta Napoli

Il Napoli di Rudi Garcia è a Dimaro per prepararsi per la prossima stagione, ma tra gli azzurri c’è un giocatore che è pronto ad andare via

Dopo il successo dello storico Scudetto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha dovuto dire addio a due dei principali artefici della vittoria del campionato: Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il primo, dopo tantissimi nomi accostati al team partenopeo, è stato sostituito da Rudi Garcia.

Al posto di Cristiano Giuntoli, nel frattempo diventato nuovo Football Director della Juventus, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad uomo esperto di campo, ovvero Mauro Meluso (ex Lecce e Spezia). Una volta archiviati gli addii a queste due figure di spicco, il Napoli ha iniziato la nuova stagione. I partenopei, infatti, nella giornata di venerdì sono arrivati a Dimaro per iniziare il primo ritiro della pre-season.

Il Napoli campione d’Italia, ovviamente, è stato accolto in Trentino dalla grandissima gioia dei tifosi presenti. Tutto fa pensare che quando arriveranno i big, che raggiungeranno Dimaro la settimana prossima, l’entusiasmo di Dimaro esploderà. Tuttavia, in attesa della venuta dei vari Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, bisogna registrare un’indiscrezione di mercato su un giocatore già a disposizione di Rudi Garcia.

Mercato Napoli, Giuseppe Ambrosino vuole andare a giocare

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, infatti, bisogna registrare l’interesse di tante squadre per il giovane attaccante Giuseppe Ambrosino, vicecampione del Mondo con l’Italia di Gennaro Nunziata nel Mondiale Under 20. La prima è il Palermo, anche se ha già prelevato ben tre centravanti, mentre la seconda è il Cittadella, squadra in cui il calciatore di Procida ha militato nella seconda parte della stagione scorsa.

Oltre a Palermo e Cittadella, in Serie B bisogna sottolineare anche il forte apprezzamento per Giuseppe Ambrosino da parte del neopromosso Catanzaro. Tra le squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie A, invece, c’è da segnalare solo un timido sondaggio da parte del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente degli importanti aggiornamenti, ma quello che è certo è che il giovane centravanti ha l’intenzione di giocare con una certa continuità.

La prossima stagione, di fatto, sarà fondamentale per la sua crescita. Ambrosino, infatti, se nel Cittadella ha giocato 15 partite (dove ha segnato un gol e fornito 2 assist), nella prima parte dell’annata 2022/23 al Como ha giocato solo 4 partite, segnando anche un gol. Ora lo aspetta una nuova avventura: quattro squadre su di lui e un’altra annata lontano da Napoli.