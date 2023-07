Meluso chiude il primo colpo, lascia il Napoli: cessione a titolo definitivo

Il Napoli è vicino a formalizzare la cessione di un difensore. Atteso l’annuncio ufficiale nelle prossime ore.

Da diverse stagioni il Napoli vanta molti giocatori in prestito tra Serie A, B e C. Nel corso dell’ultima stagione molti di loro si sono messi in mostra, attirando su di loro l’attenzione del club partenopeo e non solo.

Grazie alle loro prestazioni il Napoli può monetizzare e rimpolpare le casse finanziarie per mettere a segno dei colpi per il presente ed il futuro. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della cessione di uno di loro.

Filippo Costa vicino al passaggio al Vicenza dal Napoli

Il difensore italiano Filippo Costa nel corso dell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Foggia nel Girone C di Serie C. Nella giornata di ieri il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Vicenza per la cessione di Costa.

Sul terzino negli ultimi giorni si era inserito anche il Pescara, ma il giocatore ha deciso di trasferirsi al Vicenza, essendo nato a Noventa Vicentina. Il giocatore dovrebbe trasferirsi dal Napoli al Vicenza con la formula della cessione a titolo definitivo. Il Vicenza avrebbe proposto a Filippo Costa un biennale, con il calciatore che ormai dovrebbe apporre la propria firma sul contratto nelle prossime ore.