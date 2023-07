Scambio sorprendente con la Salernitana: l’affare fa discutere

Il mercato del Napoli entra nel vivo e prende corpo un’idea che ha del sorprendente tra gli azzurri e la Salernitana: voci che fanno discutere i tifosi sia dell’una che dell’altra squadra.

In queste ore è partito il ritiro di Dimaro per il Napoli, appuntamento ormai consueto di ogni inizio di stagione da più di dieci anni a questa parte. Grande l’entusiasmo degli azzurri presenti all’arrivo del pullman in Val di Sole, dove quest’oggi ci saranno i primi allenamenti agli ordini del tecnico Rudi Garcia, tra i più acclamati dai supporter partenopei.

Intanto, la squadra mercato degli azzurri, guidata dal neo direttore sportivo Mauro Meluso, continua a portare avanti trattative e ragionamenti, per capire come rinforzare nella maniera più congeniale possibile l’organico a disposizione dei Campioni d’Italia. Oltre alla questione relativa all’erede di Kim Min Jae, in difesa il Napoli ha anche un’altra problematica da risolvere: con il ritorno alla Sampdoria di Bartosz Bereszynski, gli azzurri si guardano attorno per cercare di assicurarsi un valido calciatore che possa far respirare Giovanni Di Lorenzo. In pole, c’è il nome di Davide Marco Faraoni, ma questa mattina prende corpo un’ipotesi che avrebbe davvero del sorprendente. Scopriamo insieme nel dettaglio i particolari di questa suggestiva idea di mercato.

Dialoghi per Zanoli e Mazzocchi: la situazione

I due calciatori finiti sotto la lente d’ingrandimento delle voci di mercato, in questo caso, sono Alessandro Zanoli e Pasquale Mazzocchi, quest’ultimo di proprietà della Salernitana.

A svelare questa pista di calciomercato è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui anche il club granata (oltre al Genoa, ndr) avrebbe preso informazioni per l’esterno azzurro, che in questi giorni sarà valutato nel ritiro di Dimaro da Rudi Garcia in persona. Al Napoli piace Mazzocchi, ma c’è un problema relativo alla valutazione dei due cartellini: i punti di vista delle due società non collimano, motivo per cui l’affare appare complicato, seppur suggestivo. Non appena la notizia è divenuta di dominio pubblico, infatti, i tifosi di entrambe le squadre hanno iniziato a dibattere su chi eventualmente ne guadagnerebbe da questo ipotetico scambio.

Viste le difficoltà a tal riguardo, arrivano conferme dalla medesima fonte, per Faraoni, esterno 31enne dell’Hellas Verona che è in pole per diventare il nuovo vice Di Lorenzo in vista della prossima stagione. L’affare è ormai alle battute finali, così come si è vociferato nei giorni scorsi, motivo per cui l’idea dello scambio tra Napoli e Salernitana finisce in stand-by.