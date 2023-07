Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Il Napoli continua a inserire nuovi obiettivi per il mercato in entrata: la dirigenza vuole regalare a Garcia un nuovo centrocampista.

Con il probabile addio di Diego Demme e il futuro in bilico di Piotr Zielinski, il Napoli dovrà operare per inserire nell’organico un nuovo centrocampista. Nella lista del neo Direttore Sportivo Meluso ci sono diversi nomi, tra cui uno nuovo.

Dall’Inghilterra rilanciano l’indiscrezione secondo cui il Napoli sia interessato ad un centrocampista giapponese. Viste le difficoltà riscontrate per arrivate a Ko Itakura, il Napoli potrebbe chiudere per un altro calciatore nipponico.

Il Napoli segue Hatate del Celtic

Il Napoli si appresta ad effettuare delle uscite prima di piazzare dei colpi in entrata. Il reparto che sarà stravolto maggiormente potrebbe essere il centrocampo qualora uscissero Demme e Zielinski. Nelle ultime ore è rimbalzato dall’Inghilterra un nome nuovo per il centrocampo.

Come riportato da The Sun, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrocampista giapponese del Celtic Reo Hatate. Il giocatore può giocare come centrocampista, ma agire anche sulla fascia sinistra. Sul giocatore ci sono però anche dei club di Premier League come Tottenham e Brighton, che potrebbero attirare maggiormente il centrocampista classe 1997.

Vedremo se nelle prossime settimane il Napoli tenterà l’affondo per portare Hatate in Italia. Non sarà di certo un’operazione facile, ma la volontà di De Laurentiis di espandere il brand Napoli in Asia (visto anche l’addio di Kim Min-jae) potrebbe giocare a favore degli azzurri.