Napoli, ritorno di fiamma per il centrocampo: affare in stile Anguissa!

Priorità alla difesa, ma il Napoli si muove anche per il centrocampo, altro settore in cui avverranno alcuni avvicendamenti.

Secondo quanto riportato stamane dal Corriere dello Sport, i campioni d’Italia avrebbero l’idea di tentare un colpo in stile Anguissa-Ndombelè: prestito con diritto di riscatto, con l’acquisizione a titolo definitivo che si concretizzerebbe unicamente in caso di exploit in maglia azzurra, come avvenuto per l’ex Fulham.

Il nome

Il nome suggerito dal quotidiano sportivo, ricollega ancora una volta alla Premier League, si tratta infatti di Giovanni Lo Celso, al Villareal l’ultima stagione, ma di proprietà del Tottenham, con cui il Napoli ha già chiuso un anno fa l’affare Ndombelè.

L’ingaggio dell’argentino, campione d’America nel 2021 con la seleccion, è di 4,3 milioni, cifra elevata, che potrebbe essere divisa con i londinesi. Su di lui, al momento, sono stati registrati anche gli interessamenti di Betis e Aston Villa.