Lozano al lavoro: l’accoglienza dei tifosi dopo le voci di mercato

Hirving Lozano è al lavoro sul campo di Carciato insieme al resto dei compagni, il futuro del messicano continua ad essere in dubbio.

Avvolto da un alone di mistero il futuro di Hirving Lozano, il messicano andrà in scadenza tra un anno, motivo per cui, nel giro di questo mese, verrà definita la sua situazione con due uniche strade percorribili: rinnovo o cessione.

Potrebbe risultare fondamentale l’impatto sul ragazzo di Rudi Garcia, che come dichiarato da De Laurentiis parlerà con l’ex PSV cercando di mettere un punto in merito al discorso contrattuale.

L’accoglienza dei tifosi

Intanto il messicano è stato accolto dal nutrito pubblico partenopeo presente in Trentino, sono circa 1000 i napoletani presenti quest’oggi a Dimaro-Folgarida.

Nonostante le tanti voci che lo vogliono lontano da Napoli, l’accoglienza riservatagli stamane dal pubblico del Carciato è stata molto calorosa: sono stati tanti i cori e le frasi di incitamento riservate a Lozano. Che possano influire sulla sua scelta?