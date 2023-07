Il Napoli supera in volata il Milan, rinforzo a sorpresa

Occhi puntati su un terzino destro per il Napoli. Il Milan lo segue con interesse, ma gli azzurri potrebbero inserirsi e superare i rossoneri

Napoli e Milan, ancora loro. Dopo la continua sfida della scorsa primavera, con i rossoneri che hanno avuto la meglio nei quarti di Champions, le strade di azzurri e rossoneri sono pronte ad incrociarsi di nuovo.

Questa volta è il mercato a mettere partenopei e lombardi uno contro l’altro, almeno per quanto riguarda un possibile obiettivo. Dopo una stagione da protagonista nel Torino Wilfried Singo ha attirato a sé l’interesse dei grandi club di Serie A. Un’ottima stagione, la sua, che sotto la guida di Ivan Juric ha vantato ben 31 presenze in campionato e 4 in Coppa Italia, collezionando complessivamente 2 gol e 3 assist.

Nato come terzino destro il classe 2000 ha giocato l’intera stagione come centrocampista di destra riconfermando la duttilità e la versatilità emerse nell’anno precedente quando aveva già 30 presenze tra Serie A e Coppe. Il giovane ivoriano ha conquistato la fiducia di Juric con prestazioni affidabili, le stesse che oggi sembrano aver acceso l’interesse di alcuni club italiani.

Con un contratto in scadenza nel 2024 Singo ha attirato l’attenzione di Milan e Inter, in continua bagarre anche dopo i vari Thuram e Frattesi. Diversamente da queste due trattative, andate in porto per i nerazzurri, in questa occasione i rossoneri sembrano essere leggermente in vantaggio.

Il sorpasso del Napoli sul Milan per il terzino

Nonostante l’interessamento dei nerazzurri, Furlani e i suoi dirigenti sono in continuo contatto con il Torino, anche perché per i granata non venderlo in questa finestra significherebbe perdere un giocatore giovane a parametro zero. Cairo vorrebbe ricavare circa una quindicina di milioni, troppo secondo i rossoneri visto che il terzino non è una priorità in questa fase di mercato. Il Torino, inoltre, ha dimostrato interesse per Junior Messias, che non rientra più nei piani di Stefano Pioli ed valutato circa 7 milioni di euro, ma la trattativa viaggia su altri binari rispetto a quella per Singo.

In questa fase di stallo tra i due club potrebbe inserirsi il Napoli che dopo il rinnovo di contratto per il capitano Giovanni Di Lorenzo potrebbe far partire Alessandro Zanoli. Il terzino non sembra rientrare nei piani del club azzurro che, dopo il prestito alla Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione per permettergli di collezionare maggiore minutaggio, sta valutando un ulteriore trasferimento.

Possibile l’approdo al Genoa, fresco di ritorno in Serie A. L’entourage del giocatore ha già trovato un accordo con il club rossoblù, manca dunque quello tra le due società con il Napoli alla ricerca di un sostituto che possa occupare la casella di vice-Di Lorenzo. La priorità resta Davide Faraoni del Verona che chiede 3 milioni di euro. Le parti sono vicine ma manca ancora l’accordo, con Singo che sarebbe un’ottima alternativa a Faraoni qualora la trattativa con i gialloblù non dovesse decollare.