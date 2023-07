Il Napoli beffa Mourinho: Roma spiazzata

Il Napoli potrebbe soffiare alla Roma di José Mourinho uno dei calciatori più corteggiati dai giallorossi nelle ultime settimane: la situazione

L’obiettivo che la Roma si era prefissata per la mediana era Davide Frattesi. L’idea di rinforzare il centrocampo con un calciatore in rampa di lancio, che col Sassuolo è riuscito a farsi valere e conquistare sempre maggiore visibilità nonché affinare le proprie doti. L’Inter tuttavia ha battuto sul tempo la squadra della capitale e pochi giorni fa ne ha annunciato il tesseramento: il calciatore italiano ha firmato un contratto quinquennale, mentre nelle casse neroverdi finiranno 27 milioni di euro fra prestito e obbligo di riscatto del cartellino.

Considerata l’ufficialità, la Roma è ritornata al suo ‘piano B’, ovvero Renato Sanches del PSG. Tiago Pinto vorrebbe approfittare dell’occasione ghiotta, siccome il giocatore non è considerato prevalente nei piani tecnici dei francesi, quindi si tratterebbe di un esubero. Tuttavia, un esubero costoso. Pare che sia stato lo stesso club parigino a proporre l’affare alla Roma, con cui ha ottimi rapporti, poiché Luis Enrique non conterebbe sul centrocampista. Quest’ultimo non è però così convinto di voler lasciare Parigi.

Il 25enne, che piace davvero molto a José Mourinho, potrebbe essere coinvolto in una trattativa in prestito con diritto di riscatto. Pare essere l’unica possibilità economica nella mente della Roma e ci sarebbe l’assenso del PSG. Il problema sarebbe piuttosto relativo all’ingaggio: Renato Sanches percepisce 6,5 milioni di euro a stagione e non è una cifra contemplata dal club della capitale. Mentre si ragiona su come sbrogliare i nodi, avanza l’ipotesi Napoli.

Il Napoli intralcia la Roma? Sanches per il centrocampo azzurro

Aurelio De Laurentiis, in occasione di uno degli ultimi incontri con la stampa in vista della nuova stagione sportiva, ha annunciato che intende proseguire sulla scia del 4-3-3 anche nell’immaginario degli affari di calciomercato da concludere. Uno dei motivi principali è l’equilibrio che la formazione partenopea ha trovato seguendo questo modulo e per tale ragione il reparto che meno dovrebbe essere ritoccato sarà il centrocampo. D’altronde, il nome principalmente in discussione è quello di Piotr Zielinski, corteggiato anche in Arabia Saudita, il quale però sembra intenzionato a non lasciare Napoli.

Fra le varie competizioni da disputare, servono nomi utili come alternative di spessore e perciò spunta Renato Sanches. Il portoghese è un profilo che rientra nell’orbita del Napoli, il quale però non farà follie per gli ingaggi di nessun calciatore, di modo tale da non minare gli equilibri dello spogliatoio. Al momento, si osserva l’evolversi della situazione ma i rapporti col PSG, che nel frattempo corteggia Victor Osimhen, sono impeccabili.