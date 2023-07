Smentita netta del Napoli: “Notizie false e prive di qualsiasi fondamento”

Alcune testate sportive nazionali avevano lanciato la notizia poi prontamente smentita dalla società attraverso un tweet.

In mattinata è arrivata l’inaspettata notizia che ha lasciato i tifosi basiti. Si è parlato di una possibile ascesa in politica dei De Laurentiis dove il figlio del patron azzurro, Edoardo si sarebbe dovuto candidare con il PD per le prossime elezioni europee. A parlarne sono state delle testate sportive che, secondo alcune voci arrivate da Bari, scrivevano di una possibile svolta politica per la famiglia proprietaria del Napoli e del Bari.

Il comunicato del Napoli

Di seguito il tweet della squadra partenopea che ha tenuto prontamente a smentire quanto letto sulle edizioni odierne dei giornali sportivi.