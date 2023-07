La decisione è presa: il Napoli resta di sasso, salta tutto

Il club partenopeo sta vedendo sfumare uno dei tanti obiettivi per la sessione estiva di calciomercato: si avvicina il trasferimento in Premier League

Il mercato della Premier League continua ad essere protagonista, nonostante nelle ultime settimane si stia assistendo ad una vera e propria rivoluzione, con i club sauditi pronti ad esaudire ogni richiesta economica di qualsiasi calciatore, a suon di milioni.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la nomina come nuovo direttore sportivo di Meluso, ora è al completo: l’organigramma è stato definito e bisognerà entrare nel vivo delle operazioni per accontentare le richieste di Rudi Garcia, ma sopratutto per costruire una rosa completa, sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda le partenze, gli azzurri stanno per salutare definitivamente Kim Min Jae. Il difensore sudcoreano ha superato le visite con il Bayern Monaco e presto sarà ufficializzato come nuovo giocatore bavarese.

Il Napoli ha bisogno di un sostituto. I nomi sul taccuino del nuovo ds, e non solo, sono diversi: da Itakura a Danso, fino ad arrivare a Perr Schuurs. Il centrale del Torino, arrivato un anno fa dall’Ajax, ha impressionato alla sua prima stagione in Serie A: forza fisica, intelligenza tattica e doti da vero leader. L’olandese non ha avuto bisogno del classico periodo di adattamento, sintomo dei grandi calciatori.

Calciomercato Napoli, l’obiettivo Schuurs potrebbe sfumare

Il Napoli segue il difensore ormai da diverso tempo, ha preso informazioni con il Torino e sta ragionando sul suo profilo. Gli azzurri hanno bisogno, necessariamente, di una figura che possa comandare il reparto: proprio come fatto da Kim Min Jae.

La tentazione Itakura dalla Bundesliga c’è, ma affidarsi ad un calciatore che già conosce il nostro campionato sarebbe forse la scelta migliore. Schuurs però, ha attirato su di sé le attenzioni anche di diversi club europei, uno su tutti di Premier League: il Crystal Palace.

Come riportato dal quotidiano La Stampa, gli inglesi nelle ultime ore avrebbero avvicinato la richiesta dei granata di 40 milioni, offrendone 35. Pronto anche il contratto per il calciatore: un quadriennale da oltre 2,5 milioni a stagione. Una cifra che Italia poche squadre potrebbero garantirgli.

Beffato, quindi, Napoli ma anche l’Inter, altro club sul calciatore. Le altre pretendenti della Premier League sull’olandese erano, e sono tutt’ora, Liverpool e West Ham. Nelle prossime ore verrà deciso il futuro di Schuurs, il Crystal Palace al momento sembra in vantaggio su tutti.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, gode: in arrivo una super plusvalenza per il suo club. Schuurs infatti, era stato acquistato dai granata per 9,5 milioni di euro di parte fissa, più 3,5 di bonus.