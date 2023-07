Il Napoli sistema l’attacco, si avvicina un ex Juve: i dettagli

Il Napoli del nuovo direttore sportivo Meluso sta sistemando l’attacco: si avvicina l’acquisto dell’ex Juve

Aurelio De Laurentiis ha finalmente annunciato il sostituto di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo del Napoli e Mauro Meluso è già all’opera per rinforzare la rosa del club azzurro da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rudi Garcia. Nelle scorse ore è arrivata la conferma di Pierluigi Gollini che resterà ancora in azzurro anche nella prossima stagione, dopo essere arrivato in prestito secco a gennaio 2023.

Ovviamente questo non sarà l’unico movimento dei Campioni d’Italia, che si apprestano a perdere ufficialmente Kim Min Jae in direzione Bayern Monaco. Tra i colpi nella mente del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso c’è anche uno sgarro alla Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli, con il Napoli che è pronto ad affondare il colpo per acquistare un ex bianconero in attacco per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Rudi Garcia. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, un ex Juve per rinforzare l’attacco

È Riccardo Orsolini, ala e seconda punta di proprietà del Bologna, che nell’ultima stagione si è messo in mostra in Emilia con una stagione che ha forse rappresentato la sua definitiva esplosione ad alti livelli. Nel corso dell’ultima annata, infatti, ha accumulato un totale di 34 presenze tra Serie A TIM e Coppa Italia, segnando la bellezza di 11 gol e regalando 4 assist ai compagni.

Non stupisce affatto che dopo una stagione del genere su di lui siano stati puntati gli occhi anche dei Campioni d’Italia, che sono pronti a chiudere l’affare e fare anche un “dispetto” alla Juventus, che non ha mai creduto sulle qualità del calciatore.

L’arrivo di Riccardo Orsolini aprirebbe alla cessione di almeno uno dei due tra Matteo Politano ed Hirving Lozano, che potrebbero lasciare il club azzurro nel corso di questa sessione di calciomercato. L’attaccante ex Juventus ha già fatto trapelare, attraverso il suo entourage, la volontà di fare il salto in una big dopo l’ultima fantastica stagione a Bologna e gradirebbe senz’altro la destinazione in maglia azzurra, con la possibilità di giocare la prossima edizione della Champions League e vestire la maglia con lo Scudetto sul petto.

Si attendono ulteriori sviluppi dal punto di vista della chiusura dell’affare, ma Meluso e gli uomini mercato del Napoli sono pronti a chiudere il colpo per mettere Riccardo Orsolini a disposizione di Rudi Garcia in vista della prossima stagione.