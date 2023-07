ULTIM’ORA – L’Ah-Ahli accelera: la reazione di Zielinski

I club arabi continuano a scuotere il mercato europeo, questa volta nel mirino degli arabi è finito Piotr Zielinski.

Negli scorsi giorni aveva iniziato a circolare una voce relativa ad un presunto interessamento dall’Arabia per Piotr Zielinski: il futuro del polacco, in scadenza nel 2024, è ancora avvolto da un alone di incertezza.

Assalto Ah-Ahli

Tra i discorsi di rinnovo e l’interessamento della Lazio, è spuntato fuori l’Ah-Ahli, il club saudita ha sondato il terreno e nelle ultime ore avrebbe deciso di accellerare.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Empoli avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nella Saudi League. Nelle prossime ore, seguiranno aggiornamenti.