UFFICIALE – Presentate le divise da allenamento per la nuova stagione (FOTO)

Sono state ufficialmente presentate via social le nuove maglie d’allenamento del Napoli per la stagione 2023/2024.

A seguito della presentazione dei completi da gioco avvenuta nei giorni scorsi, la SSC Napoli ha reso note le divise d’allenamento attraverso il proprio sito ufficiale e gli account social.

Le divise

Si tratta di 3 maglie: una bianca per il tecnico, una in blu scuro per i giocatori di movimento ed una arancione per i portieri.

Cambia anche lo sponsor, per la prossima annata infatti sarà Ebay ad accompagnare il percorso dei campioni d’Italia.