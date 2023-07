Napoli, il resoconto del secondo giorno di test: è successo oggi a Castel Volturno

Il Napoli sta svolgendo i consueti test fisici prima di partire alla volta di Dimaro-Folgarida. Il comunicato ufficiale del Napoli sul secondo giorno di test.

A partire dalla giornata di ieri il Napoli ha iniziato a svolgere le visite mediche di inizio stagione prima di iniziare il ritiro. La squadra allenata da Rudi Garcia domani partirà alla volta di Dimaro-Folgarida dove disputerà la prima parte di preparazione in vista della nuova stagione.

Diversi giocatori si sono presentati oggi a Castel Volturno per svolgere i test. Il comunicato del Napoli sui giocatori presenti ed il lavoro svolto.

La squadra campione d’Italia si è iniziata a radunare al SSCN Konami Training Center a partire dalla giornata di ieri. Sono arrivati i primi calciatori a disposizione del neo allenatore Garcia, che ha iniziato a conoscere di persona i primi componenti del gruppo squadra.

La squadra poi partirà verso il ritiro di Dimaro-Folgarida dal 14 al 25 luglio, e dove sarà svolta la prima parte di preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Tramite un comunicato ufficiale il Napoli ha fatto il punto sul lavoro svolto in mattinata dai giocatori presenti a Castel Volturno. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli.

COMUNICATO UFFICIALE – “Seconda giornata di test per gli azzurri all’SSCN Konami Training Center. Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui e poi ancora Gaetano, Zedadka e Zanoli hanno aperto ufficialmente la nuova stagione azzurra. Questa mattina alcuni dei protagonisti dello Scudetto hanno svolto i primi test medici e fisici-atletici. Nel pomeriggio gli azzurri si ritroveranno nuovamente al centro sportivo per una sessione di allenamento in campo”.