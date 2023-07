Il Napoli punta un vecchio obiettivo: c’è un ostacolo da superare

I dirigenti del Napoli sono al lavoro per smuovere il mercato degli azzurri in vista della nuova stagione. Torna di moda un obiettivo di una diretta concorrente.

Il ritiro del Napoli prenderà il via domani, con i giocatori che entreranno in contatto diretto con il nuovo allenatore Rudi Garcia. Alcuni dei giocatori che faranno parte del ritiro sono in attesa di novità dal mercato, visto che potrebbero salutare i partenopei per emigrare verso nuovi lidi.

Tra questi c’è Zielinski che dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro, e qualora partisse il Napoli avrebbe già trovato il sostituto del polacco.

Il Napoli ritorna su Kamada: contatti con l’agente

Il centrocampista giapponese è stato vicinissimo al Milan a giugno, ma l’addio di Maldini e Massara ha fatto raffreddare la pista sensibilmente. I rossoneri hanno deciso di non affondare il colpo per dare priorità ad altri obiettivi extracomunitari, visto che è rimasto un solo slot disponibile.

Il giocatore attualmente è ancora svincolato, ma non manca l’interesse nei suoi confronti. Il Napoli si è mostrato seriamente interessato a Kamada, ma c’è un nodo da sciogliere. Come riporta il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis sarebbe pronto ad accontentare il giapponese su ingaggio e durata del contratto, ma i diritti d’immagine potrebbero ostacolare la riuscita della trattativa.

Qualora De Laurentiis riuscisse a risolvere i problemi legati ai diritti d’immagine, Kamada potrebbe trasferirsi al Napoli e iniziare una nuova avventura della sua carriera.