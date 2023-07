Napoli, l’agente del classe 2003 svela l’interesse degli azzurri!

Il calciomercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo. La dirigenza partenopea ha messo gli occhi su un giovane centrocampista talentuoso.

Il ritiro del Napoli prenderà il via nella giornata di domani, con i giocatori che si metteranno a disposizione del neo allenatore Rudi Garcia. I giocatori arriveranno a scaglioni, visto che i nazionali arriveranno con diversi giorni di ritardo rispetto al restante gruppo squadra.

La dirigenza partenopea sta valutando diversi profili da regalare a Garcia, e cercherà di concretizzarli il prima possibile. Intanto l’agente di un giovane prospetto ha rilasciato un’intervista sul futuro del suo assistito, citando anche il Napoli tra le pretendenti.

L’agente di Pape Diop svela l’interesse del Napoli per il giocatore

Il Napoli finora ha operato solamente sul mercato in uscita, mentre su quello in entrata c’è una situazione di stallo. Nei prossimi giorni però potrebbe iniziare a muoversi qualcosa in tal senso. Piotr Zielinski dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro, decidendo se rimanere in Italia al Napoli – o alla Lazio qualora arrivasse un offerta – oppure sposare il progetto di un club dall’Arabia Saudita.

Qualora il centrocampista polacco decidesse di partire e lasciare Napoli, i dirigenti avrebbero individuato già il sostituto. Si tratta di Pape Diop, centrocampista senegale classe 2003 di proprietà dello Zulte Waregem. A far saltare l’interesse del Napoli sul giocatore è stato l’agente del calciatore, ovvero Gerald Sagoe, nel corso di un’intervista a TuttoMercatoWeb. Di seguito le parole di Sagoe sul futuro di Pape Diop.

CONTATTI CON SQUADRE PER IL TRASFERIMENTO – “Sì, verso la fine della scorsa stagione mentre era impegnato con la Nazionale siamo stati contattati dal Liverpool e abbiamo avuto degli incontri preliminari a Parigi. Tre squadre francesi hanno espresso interesse e alcune squadre italiane, tra cui il Napoli, hanno manifestato interesse. Insieme al mio avvocato Alessandro Mazzucato avremo alcuni appuntamenti in Germania nelle prossime settimane. Vediamo cosa accadrà”.

Dunque spunta un nome a sorpresa per il centrocampo del Napoli, che potrebbe essere interessante in ottica presente e futuro. Resta da capire se la trattativa ci sarà e decollerà nelle prossime settimane, o se Diop sceglierà un’altra destinazione per la sua carriera.