Mercato Napoli, accordo raggiunto: manca solo l’ufficialità per il primo colpo

Il primo rinforzo per Rudi Garcia è soltanto una questione formale: a breve il calciatore potrebbe vestire la casacca azzurra.

Non appena il passaggio di Alessandro Zanoli al Genoa di Gilardino verrà ufficializzato, il Napoli potrebbe accelerare per Davide Faraoni. L’obiettivo della dirigenza partenopea è sempre stato quello di far fare esperienza al terzino classe 2000 in modo che per la prossima stagione possa rientrare nelle rotazioni di Garcia.

Gli azzurri necessitano di un terzino destro che faccia rifiatare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il profilo di Faraoni, difensore del Verona, è quello che sembra fare al caso degli azzurri. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è ormai soltanto una questione formale il passaggio dell’esterno alla brigata partenopea.

Esperienza, sostanza, gol e assist

Davide Faraoni, ad ottobre 32 anni, è proprio il profilo giusto per fare la staffetta con il capitano Di Lorenzo viste le tante partite che gli azzurri giocheranno tra campionato, champions e coppe. 24 presenze stagionali e 3 gol (di cui uno decisivo nello spareggio Serie B contro lo Spezia) è un terzino di spinta che fa della sovrapposizione e del cross preciso, le sue armi principali. Data la grande dote di passaggio, sarebbe una componente da non sottovalutare quella che potrebbe essere la sua intesa con Victor Osimhen. L’esterno, secondo le logiche della società, potrebbe servire tanti assist al bomber nigeriano e garantire la giuste rotazioni in quella zona di campo a mister Rudi Garcia.

Una volta formalizzata la cessione in prestito di Zanoli, Davide Faraoni diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Il vice-Di Lorenzo verrebbe acquistato a titolo definitivo per una cifra vicina a 2-3 milioni di euro dall’Hellas Verona. Un nuovo rinforzo per mister Rudi Garcia, pronto a vedere i suoi nuovi giocatori nel ritiro di Dimaro-Folgarida.