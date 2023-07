L’azzurro dice “no” all’Arabia Saudita: vuole restare a Napoli

Le voci di un interessamento da parte di club sauditi per l’azzurro avevano fatto preoccupare i tifosi: il calciatore del Napoli ha però deciso di restare.

Il calciomercato sta entrando nel vivo: a poco più di un mese dall’inizio del campionato, le squadre di Serie A stanno accelerando per chiudere il prima possibile i colpi di mercato più importanti. Il Napoli del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso dovrà sbrigarsi per sostituire il partente Kim Min-jae, destinato al Bayern Monaco, e ci sono diversi nomi in ballo.

L’obiettivo della società è quello di regalare quanto prima il nuovo difensore a mister Rudi Garcia: domani, infatti, la squadra partirà per il Trentino-Alto Adige per il ritiro di Dimaro-Folgarida (fino al 25 luglio) e il tecnico francese spera di poter lavorare con quello che sarà il difensore titolare già in Val di Sole.

Ma non si parla solo di entrate e nuovi acquisti: negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci di vari interessamenti da parte di club dell’Arabia Saudita per diversi calciatori azzurri. Il primo ad avere le avances delle società saudite è stato Hirving Lozano, probabile partente visto il suo contratto in scadenza nel 2024. Poi è stato il turno di Stanislav Lobotka, considerato però fondamentale nel gioco del Napoli e quindi incedibile. Infine, sono arrivate proposte anche pr Piotr Zielinski, nella stessa situazione contrattuale di Lozano, e Mario Rui.

Rifiutata l’Arabia, vuole solo il Napoli

Il mercato saudita sta dando “fastidio” a molti club europei e ora anche il Napoli deve provare a difendersi da queste offensive. Per Zielinski c’è l’Al Ahli, squadra di Edouard Mendy e Roberto Firmino, disposto a offrire 25 milioni di euro al Napoli e ben 36 in tre anni al centrocampista polacco. Una proposta difficile da rifiutare per entrambi. Chi invece potrebbe decidere di restare a Napoli è proprio Mario Rui.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il terzino sinistro portoghese, nonostante a maggio abbia speso 32 candeline, ha deciso di non dare ascolto a queste voci provenienti dal Medio Oriente e avrebbe già deciso di voler continuare a giocare con la maglia del Napoli.

Una decisione insolita e che dà maggior prestigio morale a un giocatore che ha sempre sudato la maglia in ogni occasione. Nonostante un rapporto che inizialmente non era stato proprio idilliaco con la tifoseria, Mario Rui si è ripreso tutto con gli interessi, diventando uno degli idoli del tifo partenopeo. E questa decisione può solo accrescere l’amore che i napoletani nutrono nei suoi confronti.