Formisano: “Io e il Napoli separati pacificamente”, poi il commento sullo scudetto

Alessandro Formisano ha accompagnato il percorso di crescita partenopeo per ben 17 anni, dalla C allo scudetto.

Direttore marketing ed Head of operations, parte integrante e decisiva dello sviluppo della SSC Napoli sotto l’aspetto aziendale, settore in cui la società di De Laurentiis ha registrato margini di miglioramento equiparabili a quelli sportivi.

Dopo 17 lunghe stagioni, Alessandro Formisano ha però voltato pagina e quest’oggi, sulle frequenze di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia in azzurro.

Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

“Io e il Napoli ci separiamo dopo 17 anni ma in maniera totalmente pacifica. Il mio futuro? Ho da sempre lavorato per aziende di lusso, quindi potrei anche optare per qualcosa distante dall’ambito sportivo.

Brand Finance, la rivista europea più prestigiosa sotto il profilo della valorizzazione della marca ha calcolato che il Napoli tra il 2010 e il 2022, escludendo l’anno dello scudetto quindi, si era apprezzato del 270%, un motivo di soddisfazione, che dimostra quanto si sia riusciti a lavorare slegando il brand dal risultato, non pianificando il lunedì mattina post-partite, per un manager come me sarebbe stato impossibile.

Le maglie autoprodotte sono state una grande intuizione di De Laurentiis, aiutato dal sottoscritto. Abbiamo fatto une vera e propria corsa contro il tempo portando a termine il risultato. Introiti maggiori o minori rispetto a marchi come Adidas o Nike? Diciamo che in questo momento c’è grande entusiasmo, sia da parte delle persone all’interno della società che da quelle che rappresentano il mercato dei consumatori. Il Napoli dovrà essere bravo come ho detto prima a fidelizzare a prescindere, cristallizzando i risultati, senza farsi influenzare dall’andamento sportivo della singola stagione.

Scudetto? Li ho vissuti tutti, durante il primo ero uno studente di liceo, se devo essere onesto in questo la cosa che mi ha reso più felice è stata la constatazione della civiltà dei napoletani: è stata una festa bella, senza alcun tipo di incidente, la macchina delle istituzioni si è mossa bene. Gli striscioni? I napoletani sono fantastici, da sempre fonte di ispirazione per il marketing.

De Laurentiis vincendo ci ha preso gusto? Il presidente che conosco io è un vincente, questa sarà la base di partenza per continuare a farlo”.