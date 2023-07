Un esubero verso l’addio: il sostituto ha già lavorato con Garcia

La dirigenza del Napoli sta lavorando su una doppia operazione in entrata ed uscita. La trattativa si potrebbe chiudere nei prossimi giorni.

Il neo Direttore Sportivo del Napoli Mauro Meluso dovrà svolgere un lavoro duro tra entrate ed uscite nell’organico dei campioni d’Italia. Difatti ci sono diversi giocatori che nel corso di questa sessione di mercato dovranno trovare una nuova sistemazione per fare spazio ai nuovi acquisti.

Nei prossimi giorni un giocatore potrebbe salutare il Napoli, e dallo stesso club a cui verrà ceduto potrebbe arrivare il sostituto.

Il Napoli lavora all’uscita di Demme, il sostituto potrebbe essere Tousart

Il Napoli continua a lavorare sull’uscita degli esuberi. Tra questi c’è Diego Demme, ormai fuori dal progetto tecnico del Napoli e che presto potrebbe salutare il club. Il sostituto del centrocampista tedesco potrebbe arrivare proprio dal club alla quale Demme potrebbe essere ceduto.

Difatti come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Hertha Berlino ha ripreso le trattative per assicurarsi Demme, e il percorso inverso potrebbe essere fatto da Lucas Tousart. L’accordo tra Demme e il club tedesco è ormai vicino, mentre per il Napoli il centrocampista francese è solamente un’idea.

Tra l’altro Tousart sarebbe avvantaggiato visto che Rudi Garcia l’ha già allenato al Lione, e dunque conosce già i metodi di allenamento e di gioco dell’allenatore francese. Le due operazioni ad ogni modo sarebbero slegate e non sarebbe attuato uno scambio tra i due giocatori.