Arriva e se ne va subito: ok per la cessione in prestito

Dopo la presentazione ufficiale delle maglie per la prossima stagione, in casa Napoli bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato

Il Napoli, dopo aver detto addio sia a Luciano Spalletti che a Cristiano Giuntoli, è pronto a difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso. La prima gara ufficiale con la ‘maglia scudettata’ sarà quella del prossimo 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco, subentrato sulla panchina dei ciociari a Fabio Grosso.

Tuttavia, così come tutte le altre squadre, l’attenzione del Napoli è soprattutto rivolta alla campagna acquisti per la prossima stagione. Le massime priorità di Aurelio De Laurentiis, infatti, sono quelle di rinnovare il contratto di Victor Osimhen e di trovare il sostituto di Kim Min-Jae, ormai un giocatore del Bayern Monaco.Per quanto riguarda la permanenza in azzurro del centravanti nigeriano, al netto di offerte irrinunciabili (le quali potrebbero arrivare in maniera particolare dal PSG) c’è grande fiducia.

Mentre per la ricerca del nuovo difensore centrale bisogna registrare qualche difficoltà, derivante dalla richiesta del Wolverhampton di 40 milioni di euro per Max Kilman e dai costi ancora più elevati per prendere Robin Le Normand della Real Sociedad. Proprio per questi intoppi, almeno per il momento, il più ‘prendibile’ è il giapponese Ko Itakura del Borussia Monchengladbach.Tuttavia, in attesa di conoscere chi sostituirà Kim, in casa Napoli bisogna registrare un’operazione che riguarda un portiere.

Mercato Napoli, gli azzurri prendono: subito prestito all’Empoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il club partenopeo sta cercando di chiudere per Elia Caprile del Bari, club di proprietà sempre della Filmauro. L’intenzione del Napoli è quella di poi girare l’estremo difensore italiano (autore di una gran stagione in Puglia) in prestito all’Empoli di Fabrizio Corsi, anche se l’accordo sull’ingaggio del giocatore non è stato ancora trovato.

Tuttavia, al netto del futuro di Elia Caprile, il Napoli comunque dovrà prendere un portiere per la prossima stagione. Anche in questo caso, l’affare è in dirittura d’arrivo. Anche nella stagione che sta per iniziare il dodicesimo di Alex Meret sarà Pierluigi Gollini, arrivato in azzurro lo scorso gennaio in prestito dall’Atalanta.

I partenopei non lo hanno riscattato (giudicati troppi gli 8 milioni di valutazione), ma sono vicini all’accordo con i bergamaschi per fare un altro prestito (400mila euro) con diritto di riscatto. Anche in questo caso, la cifra fissata per l’acquisto a titolo definitivo è 8 milioni di euro.