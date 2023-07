Ultim’ora Napoli, fatta per il primo acquisto: arriva in prestito

Affare in chiusura per il Napoli, si tratta della prima operazione in entrata di questa sessione di calciomercato estiva.

Il calciomercato del Napoli campione d’Italia, a causa dei cambiamento societari e di guida tecnica avvenuti appena dopo la conquista dello Scudetto, è partito un po’ a rilento. Per ora nessuna operazione, sia in entrata che in uscita, è stata conclusa, a parte la scadenza di alcuni prestiti, Ndombele e Gollini su tutti. Questo va in contrasto con il comportamento delle altre big italiane, sopratutto Milan e Inter, che sono molto attive sul mercato.

Napoli, si tratta per il ritorno in azzurro: affare che si può chiudere a breve.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto della situazione legata al vice Meret. Tanti i nomi avvicinati agli azzurri, ma alle fine la volontà del club partenopeo è sempre stata quella di riportare all’ombra del Vesuvio Pierluigi Gollini.

Il portiere ex Atalanta, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente ed è pronto a giocarsi le sue carte anche la prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio in diretta a Sky Sports, il Napoli riacquisterà il portiere italiano con la seguente formula: prestito oneroso a 400mila euro e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.