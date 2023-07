Svolta a centrocampo, Napoli pronto a chiudere: “Sarà il vice Anguissa”

Svolta per il centrocampo del Napoli, reparto che in questa sessione di calciomercato può subire diversi stravolgimenti: affare a un passo per la società azzurra.

Il mercato estivo del Napoli si annuncia infuocato, viste quelle che saranno le necessità e quelle che possono essere le partenze. Sono diversi i calciatori che, dopo una stagione memorabile, possono dire addio alla formazione di Rudi Garcia, che a sua volta si attende dei rinforzi di livello per assecondare le ambizioni della società e dei tifosi stessi.

Per quanto riguarda il centrocampo, certo è l’addio di Tanguy Ndombele (ritornato al Tottenham, ndr), mentre è tutto da scoprire il futuro di Piotr Zielinski, oggetto del desiderio del campionato saudita. Attenzione, però, anche a Diego Demme, che potrebbe lasciare l’azzurro e venire coinvolto in uno scambio che in queste ore è tornato in auge.

Scambio sempre più vicino: la situazione

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui Diego Demme lascerà con ogni probabilità il Napoli: prende sempre più forma lo scambio con Lucas Tousart.

Come rivelato nelle scorse ore, il centrocampista non è stato convocato dall’Hertha Berlino per il ritiro in pre-season, scelta che sarebbe un forte indizio su un suo addio a stretto giro. “Passi in avanti fatti nelle ultime ore per lo scambio con l’Hertha Berlino: Diego Demme per Lucas Tousart”, rivela il quotidiano oggi in edicola. “Il calciatore non vede l’ora di diventare nel Napoli una valida alternativa per Anguissa, che a gennaio sarà impegnato oltretutto nella Coppa d’Africa”.