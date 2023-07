Non solo Zielinski e Politano: Sarri pronto a un altro ‘scippo’ al Napoli

Oltre a Piotr Zielinski e Matteo Politano, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri vuole un altro calciatore che il Napoli vorrebbe acquistare in questa sessione di mercato.

La Lazio dell’ex Maurizio Sarri di nuovo d’intralcio sui piani del Napoli? La società biancoceleste, dopo la cessione di Sergej Milinkovic-Savic, vuole accelerare sul mercato e ha nel mirino due giocatori di proprietà del club azzurro: Piotr Zielinski e Matteo Politano. Il centrocampista polacco ha un’offerta anche dall’Arabia Saudita, mentre per quanto riguarda l’esterno numero 21 il patron Claudio Lotito ha smentito. In attesa di capire se tali dichiarazioni sono di facciata o meno, in queste la dirigenza laziale si è inserita per un obiettivo del Napoli sul calciomercato.

Inserimento Lazio per l’obiettivo: la situazione

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui la Lazio vuole inserirsi concretamente per Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che piace molto anche al Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, la società biancoceleste vuole sfidare la concorrenza (tra cui proprio il Napoli, ndr) per il centrocampista naturalizzato serbo, che è oggetto del desiderio anche di club importante della nostra Serie A come Inter, Milan e Juventus.