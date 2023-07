Napoli vicino al primo acquisto: è ormai a un passo

Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo: il club azzurro è ormai a un passo dal mettere a segno ufficialmente il primo colpo di questa sessione estiva.

Quest’oggi il Napoli si ritrova a Castel Volturno per la prima parte dei test atletici che precederanno la partenza per il ritiro di Dimaro. C’è grande curiosità per capire come sarà questo Napoli di Rudi Garcia, che nei giorni scorsi è stato a Castel Volturno anche per rompere il ghiaccio con la sua nuova realtà.

Il tecnico francese spera, inoltre, di avere quanto a prima a disposizione i rinforzi che arriveranno dal mercato: a tal riguardo, c’è una pista che potrebbe essere concretizzare proprio nelle prossime ore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Affare alle battute finali: la notizia

Il Napoli è pronto a chiudere la trattativa con l’Hellas Verona per l’acquisto di Davide Faraoni, esterno che è stato opzionato come vice Di Lorenzo.

A renderlo noto è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che su Twitter ha scritto che è il calciatore è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Si tratta per un affare a titolo definitivo, con il Napoli che in tal caso si assicurerebbe un’alternativa di livello al capitano Di Lorenzo, visto che l’obiettivo sarà essere il più possibile competitivi su ogni fronte.