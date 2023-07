Faraoni al Napoli, affare a un passo: quanto spenderà De Laurentiis per l’acquisto

Il Napoli punta a chiudere il suo primo nuovo acquisto in questa campagna trasferimenti estiva, si tratta del terzino destro di proprietà dell’Hellas Verona.

Dopo i riscatti di Raspadori e Simeone, il Napoli si sta muovendo per regalare il primo volto nuovo a mister Rudi Garcia. Un giocatore che è sul taccuino del club azzurro da diverso tempo è Davide Faraoni, esterno destro di proprietà dell’Hellas Verona che sembra essere pronto al cambio di maglia dopo le ultime quattro stagione e mezza con la divisa degli scaligeri. L’affare sembra essere ormai pronto alla definizione con ancora pochi dettagli ormai da sistemare prima della stretta di mano finale.

Faraoni ad un passo dal Napoli, l’intesa tra tutte le parti vicina: ecco le cifre

Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, il Napoli sarebbe vicino a chiudere l’affare con i gialloblù in cambio di un’offerta da 3 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe quindi arrivare la definitiva fumata bianca per la conclusione di questa operazione che porterebbe Faraoni a vestire la maglia azzurra.

Per l’esterno destro classe 1991 non sarà facile ritagliarsi spazio dal momento che arriverà e dovrà giocarsi il posto con un punto fisso della formazione partenopea come il capitano Giovanni Di Lorenzo, proprio nel giorno in cui sono emersi dei dettagli riguardo il suo rinnovo di contratto. Faraoni avrà da “farsi perdonare” con i tifosi la rete del maggio 2021 che negò al Napoli l’accesso alla Champions League in una partita complicata per la squadra allora guidata da Gattuso che si fermò pareggiando 1-1 con i gialloblù di Juric.

Il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con il Napoli sulla base di un contratto triennale con opzione di prolungamento per un’altra stagione da 1 milione di euro annui.

La necessità degli azzurri di rinforzarsi sulla fascia destra è nata dopo che si è sbloccato un altro affare. Si tratta della trattativa che dovrebbe portare Alessandro Zanoli in prestito al Genoa. Il terzino classe 2000 potrebbe infatti rimanere nella città di Genova dopo che ha giocato la seconda parte di stagione con la maglia della Sampdoria.