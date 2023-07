Napoli, novità su Di Lorenzo: cifre e dettagli del rinnovo

Ancora gioia fra le mura di casa Napoli, dove la notizia sul capitano Giovanni Di Lorenzo ha fatto impazzire tutti i tifosi azzurri.

Si apprestano all’organizzazione seria e precisa della prossima annata i Campioni d’Italia del Napoli, da poco entrati ufficialmente in ottica mercato seppur con qualche attimo di ritardo. Gli azzurri sono infatti ancora a secco di acquisti rispetto alle altre big di Serie A, con le prime news concrete in ottica partenopea che hanno però cominciato ad impazzare nelle ultime ore. Fra summit di mercato, campioni in entrata e nomi in uscita però, a riempire di gioia i cuori dei supporter Napoli ci hanno pensato le nuove rivelazioni in merito al rinnovo di capitan Giovanni di Lorenzo.

Rinnovo Di Lorenzo, spuntano cifre e dettagli della trattativa

Non è più un segreto che i cuori di Napoli e di Giovanni Di Lorenzo siano ormai diventati tutt’uno nel corso dell’ultima stagione. Il capitano azzurro ha infatti simboleggiato il vero e proprio riscatto del popolo partenopeo nel corso dell’annata Scudettata, sollevando il trofeo di Campione d’Italia nel cielo del Maradona e facendo innamorare di se tutti i tifosi azzurri. Un legame, questo, divenuto dunque indissolubile con il passare del tempo, con le news in merito ad un rinnovo “a vita” dell’ex Empoli venute fuori nelle scorse settimane.

Con il passare dei giorni, tali indiscrezioni hanno trovato sempre più conferma, fino alle rivelazioni di cifre e dettagli emerse quest’oggi grazie al Corriere del Mezzogiorno. Secondo il quotidiano citato infatti, l’intesa definitiva fra le due fazioni sarebbe ormai ad un passo, con l’offerta ufficiale che ammonta ad un totale di 3 milioni di euro a stagione fino al 2028. Più vicina che mai, dunque, la conferma in azzurro di Di Lorenzo, capitano del Napoli per almeno altre 5 annate per la gioia di tutti i tifosi.