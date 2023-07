Torna ma va via subito: il bomber saluta Napoli

L’attaccante è tornato a Napoli ma non giocherà la prossima stagione in azzurro: è già pronto ad andare via

Il calciomercato del Napoli al momento sta riguardando solo gli affari in uscita con la ormai certa cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco, visto che i bavaresi pagheranno la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore sudcoreano. Dopo solo un anno, il calciatore arrivato dal Fenerbahce per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, porterà nelle casse del Napoli una cifra intorno ai 50 milioni di euro, realizzando una plusvalenza fantastica.

Ora che Cristiano Giuntoli è stato annunciato dalla Juventus come nuovo direttore sportivo, il Napoli può definitivamente partire sul mercato con il capo scouting Maurizio Micheli, già da anni al lavoro “nell’ombra” dell’ex ds azzurro. Oltre all’addio di Kim Min Jae però, il Napoli è pronto a un altro movimento in uscita, ma stavolta si tratta di un attaccante.

Torna a Napoli ma va subito via: il bomber è ai saluti

Si tratta di Giuseppe Ambrosino, ex attaccante della Primavera del Napoli, che negli ultimi anni ha già fatto diverse esperienze in prestito. L’attaccante, 19enne nato a Procida, l’ultima stagione ha giocato in prestito in Serie B, prima a Como e poi a Cittadella con due gol e due assist in 19 presenze complessive nel campionato cadetto. Il numero 9 dell’Italia U-20, con cui ha realizzato 4 gol in 12 partite, non resterà a Napoli nella prossima stagione, ma andrà nuovamente in prestito, probabilmente stavolta in una squadra di Serie A.

Il calciatore è infatti stato richiesto da diversi club e Rudi Garcia ha dato il via libera alla sua cessione in prestito, per maturare, in vista di un suo ritorno a Napoli nella prossima stagione, dove potrà provare a ritagliarsi uno spazio. Ambrosino rappresenta il prototipo del bomber moderno. Nonostante sia alto 1,87m, ha ottime doti tecniche e in fase di possesso palla è certamente affidabile. Abbiamo ancora tutti negli occhi il suo fantastico assist di esterno nel Mondiale U-20 giocatosi questa estate in Argentina.

Al momento il futuro di Giuseppe Ambrosino non è ancora stato definito, né dal giocatore né dalla società, ma è abbastanza chiaro come la prossima stagione l’ex bomber della Primavera azzurra non vestirà la maglia del Napoli. Vedremo se l’attaccante andrà in prestito in Serie A o in Serie B, con la speranza che poi torni in maglia azzurra per dire la sua.