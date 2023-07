Quattro squadre su di lui: addio Napoli, tutto deciso

Il calciatore potrebbe presto lasciare Napoli. Su di lui ci sono quattro squadre interessate: ecco cosa potrebbe accadere

Il calciomercato è tempo di acquisti, ma anche di cessioni. Le squadre puntano a sopperire alle lacune nelle proprie rose, a cambiare quanto basta per venire incontro ad eventuali nuovi allenatori, ma anche a ridefinire il ruolo e la presenza di elementi che, vuoi per la giovane età, vuoi per la folta concorrenza, hanno trovato meno spazio rispetto ai compagni.

Nel Napoli ci sono alcune situazioni di calciatori giovani, e relativamente anche meno giovani, che vanno sistemate. Calciatori come Gaetano e Zerbin, che hanno fatto parte, ed hanno fatto la loro parte, nella cavalcata Scudetto sono oggetto di valutazioni da parte del reparto tecnico e mercato del Napoli. Assieme a loro anche calciatori al rientro, come Zanoli, oppure che lo scorso anno erano in Primavera. Insomma il mercato in uscita del Napoli è ricco di possibilità.

In particolare Zerbin risulta essere tra quelli che, in questo momento, sta riscuotendo un particolare interesse da diverse squadre di massima serie. Dopo un’ottima annata a Frosinone, Zerbin l’anno scorso è stato integrato nella rosa della prima squadra del Napoli. Per lui 14 presenze, con anche la possibilità di calcare diverse volte il palcoscenico della Champions League, che hanno fatto sì che di diversi club lo notassero. Adesso questi club stanno bussando alla porta del Napoli e De Laurentiis dovrà decidere cosa fare.

Zerbin interessa in Serie A: le mosse del Napoli

A 24 anni compiuti per Zerbin è il momento di capire dove indirizzare la propria carriera. Con il Napoli c’è un accordo fino al 2027 e gli azzurri sarebbero intenzionati a valutare eventuali proposte per lui, sia che si trattino di prestito che di cessione definitiva. Zerbin è valutato attorno ai 5 milioni, una cifre che ingolosisce diverse squadre di medio-bassa classifica, le quali però potrebbero anche accordarsi per un trasferimento temporaneo.

Sul calciatore c’è il Lecce, ansioso si rimpolpare il suo reparto offensivo, così come l’Empoli. In entrambi i casi Zerbin avrebbe un ruolo decisamente più centrale rispetto a quello che attualmente ricopre a Napoli. Occhio però anche a due possibilità più di media classifica: il Torino e il Bologna. Quello che è certo, in questa fase, è che per l’ala originaria di Novara le corteggiatrici non mancano. Starà al Napoli decidere se e con quale formula intavolare trattative.