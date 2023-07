Orsolini-Napoli, la Lazio tenta il sorpasso: la mossa del club

Riccardo Orsolini resta uno dei pezzi pregiati del mercato italiano: l’ex giocatore dell’Ascoli è seguito da vari club.

11 goal in 32 presenze stagionali, a 26 anni Riccardo Orsolini, ex enfant prodige italiano, sembrerebbe aver raggiunto la piena maturità sotto la gestione Motta: numeri e prestazioni che hanno attirato l’interesse di grandi club, tra cui il Napoli campione d’Italia e non solo.

La Lazio tenta lo sgarbo?

La Lazio è alla ricerca di un’ala destra, i biancocelesti hanno sondato più fronti, allacciando i contatti anche con l’entourage di Matteo Politano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, il patron Lotito avrebbe iniziato a muoversi con maggiore convinzione per l’attaccante dei felsinei: attualmente persiste una certa distanza tra domanda e offerta, con gli emiliani irremovibili dalla richiesta di 12 milioni.