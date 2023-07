Napoli, summit di mercato Garcia-De Laurentiis: decisi i primi due affari

L’occasione della presentazione della nuova maglia ufficiale che indosseranno i calciatori azzurri per la prossima stagione, è stata anche un modo per un summit di mercato tra il presidente e lo staff di Rudi Garcia.

C’era grande attesa per lo svelamento della nuova casacca, quella con lo scudetto cucito sul petto, riconquistato dopo 33 lunghissimi anni. Nella suite dell’Hotel Britannique, il neo tecnico Rudi Garcia ha incontrato Aurelio De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il capo scouting Maurizio Micheli e Antonio Sincropi (probabile prossimo d.s., ndr). Si è discusso tanto di strategie di mercato e sui prossimi movimenti che la dirigenza azzurra farà in entrata e in uscita.

Secondo la Repubblica Napoli, il tecnico francese e la dirigenza avrebbero concordato i primi due affari del mercato estivo, dopo l’addio, ormai quasi ufficiale di Kim Min-Jae.

Movimenti sulla fascia destra

C’era bisogno di una conferenza plenaria per mettere in moto il mercato azzurro, che fino ad ora va a rilento. Secondo l’edizione odierna del quotidiano napoletano, Rudi Garcia avrebbe dato l’ok alla dirigenza per mandare in prestito Alessandro Zanoli e per accelerare sull’acquisto di Davide Faraoni dal Verona. L’obiettivo è quello di far crescere il giovane laterale in una squadra come il Genoa in cui metterebbe sicuramente tanti minuti nelle gambe. Allo stesso modo trovare un sostituto di Di Lorenzo che permetta al capitano azzurro di rifiatare viste le tante partite che il Napoli si appresterà a giocare nel corso della prossima stagione.

L’identikit di Faraoni è quello perfetto per gli azzurri, esperienza e affidabilità al servizio di Rudi Garcia. Sempre sul fronte addii la Lazio potrebbe a breve offrire per Zielinski. Il polacco piace tanto a Sarri che lo ha già allenato ai tempi di Empoli e Napoli e lo vorrebbe riavere a Roma per la prossima stagione. Nel summit con la dirigenza, Garcia avrebbe chiesto al presidente anche di accelerare per il difensore in modo da poterlo avere già all’inizio del ritiro di Dimaro.