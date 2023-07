Intoppo Napoli: due club di A si inseriscono su un obiettivo azzurro!

Prosegue il casting relativo all’ala sinistra in casa Napoli: destino incrociato a quello di Politano e Lozano.

Fase di studio e d’analisi per i campioni d’Italia, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le riflessioni in merito al futuro padrone della corsia mancina azzurra sono molteplici: Matteo Politano è molto richiesto, Hirving Lozano, tra un anno in scadenza e con un ingaggio molto esoso appare con il passare dei giorni invece sempre più lontano dal Maradona.

In questo scenario di incertezza, l’idea Jesper Karlsson, ala svedese classe ’98 dell’AZ, si è man mano rafforzata. Il giovane per parametri rientrerebbe pienamente nella tipologia di operazioni privilegiate da De Laurentiis, ma, a quanto pare, non è solo il club campano ad aver messo gli occhi sul ragazzo in Italia.

Doppio inserimento dalla A?

11 goal e 8 assist nell’ultima annata, numeri importanti, che hanno fatto diventare il giovane attaccante un pezzo pregiato del mercato, tanto da attirare anche l’interesse di Fiorentina e Lazio.

I biancocelesti, che hanno potuto ammirare il giocatore in Conference, godrebbero di ottimi rapporti con il club olandese, avendo già imbastito una trattativa per Kerkez, altro calciatore biancorosso, nelle scorse settimane.

Situazione simile a quella vissuta in casa Napoli per la Fiorentina, che per affondare il colpo decisivo avrebbe innanzitutto bisogno di liberare uno slot, il nome più papabile in tal senso pare quello di Ikonè.