Giuntoli sfida, la Juve vuole soffiarlo al Napoli per 6 milioni

Il summit di mercato tra Garcia e la dirigenza partenopea ha portato anche alla discussione sulla ricerca di possibili nuovi nomi che potrebbero fare al caso del Napoli per la prossima stagione. Occhio all’ex Giuntoli che già compete con gli azzurri per un esterno di fascia.

Primo scontro tra Giuntoli e De Laurentiis, stavolta di mercato. Dopo essersi provocati a vicenda per un addio che tra le parti che è stato molto discusso, il presidente del Napoli e il neo ds della Juve stavolta si sfidano per Emil Holm. Le due due squadre vogliono accaparrasi il terzino svedese classe 2000 che tanto bene ha fatto con lo Spezia nella passata stagione.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni la Juventus, che considera lo svedese di larghe prospettive, farà una prima offerta allo Spezia di 6 milioni di euro. I liguri ne chiedono circa 10 e l’obiettivo di Giuntoli è quello di ottenere uno sconto sul calciatore.

Fisico e centimetri, Holm interessa alle big del campionato

Il fatto che lo svedese abbia saltato quasi tutta la metà della stagione per un problema all’inguine, è sicuramente una delle cause della retrocessione in B dello Spezia. La spinta di Holm, che può giocare su entrambe le fasce, è mancata prima a Gotti e poi a Semplici. Il terzino non interessa solo a Napoli e Juve, anche Atalanta e Inter ci hanno fatto un pensiero.

La sua altezza (191 cm) insieme alla sua duttilità e a agilità lo hanno reso, secondo il quotidiano torinese, uno degli obiettivi di mercato più ambiti dalle big del campionato. La strategia dei bianconeri per la prossima stagione sembra quindi chiara: massimizzare il gioco sulle fasce. Con gli arrivi di Cambiaso e Weah adesso si cerca anche l’accordo con lo Spezia per Holm. Sarà quindi lotta di mercato tra Giuntoli e ADL e intanto gli spezzini sono pronti a registrare una gran bella plusvalenza. Holm era stato prelevato per soli 800 mila euro dal Sonderjysk, squadra del massimo campionato danese.