Spalletti sulla panchina di una Big italiana, annuncio in diretta: Napoli tradito

Dopo quello di Cristiano Giuntoli, i tifosi del Napoli di De Laurentiis potrebbe assistere al ‘tradimento’ di Luciano Spalletti

Dopo aver vinto il terzo Scudetto della sua storia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha dovuto dire addio a due tra i massimi artefici della vittoria del campionato: Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Proprio quest’ultimo ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi del Napoli. Cristiano Giuntoli, nominato ufficialmente come nuovo Football Director della Juventus, ha infatti confessato di essere sin da bambino, grazie soprattutto al padre, un tifoso della ‘Vecchia Signora’, scatenando così sui social i sostenitori azzurri.

Mentre Luciano Spalletti, da quando non è più l’allenatore del Napoli, ha sempre ribadito il grandissimo rapporto d’amore che si è instaurato con la piazza partenopea: “I napoletani mi hanno regalato una gioia inimmaginabile, li porterò sempre con me”. Tuttavia, al netto di queste dichiarazioni così romantiche, proprio il tecnico toscano potrebbe compiere un ‘tradimento’ nei confronti dei tifosi del team campano.

Futuro Spalletti, la previsione di Fabio Santini: “Giuntoli farà di tutto per portarlo alla Juve”

Il giornalista Fabio Santini, a TvPlay, ha parlato così del futuro dell’allenatore campione d’Italia con i partenopei: “Possibili prossimi ribaltoni alla Juventus non possono essere esclusi. Si può sicuramente dire che la prima alternativa a Massimiliano Allegri è sicuramente Luciano Spalletti. Quest’ultimo è un nome di Cristiano Giuntoli, ha fatto di tutto per portarlo a Napoli e farà di tutto adesso per portarlo nel team bianconero. Se non dovesse riuscirci già in questa sessione estiva, cercherà di farlo il prossimo gennaio per giugno 2024”.

Il timore di vedere Luciano Spalletti alla guida della Juve, visto per l’appunto l’arrivo di Cristiano Giuntoli, sta già serpeggiando tra i tifosi del Napoli. Questi ultimi, infatti, sperano vivamente di non assistere ad un possibile ‘tradimento’ di un allenatore che gli ha fatto vivere emozioni che mancavano sotto l’ombra del Vesuvio dall’epoca del grande Diego Armando Maradona.

Sul tecnico toscano, però, aleggia anche la possibilità di vederlo come prossimo CT della Nazionale italiana. Se Roberto Mancini dovesse far male anche all’Europeo dell’anno prossimo che si disputerà in Germania, Luciano Spalletti sarebbe sicuramente il primo candidato per sostituirlo.

Nel frattempo, dopo aver visto andare via l’allenatore e il direttore sportivo del terzo Scudetto, i tifosi sperano che la squadra non venga smembrata. Aurelio De Laurentiis, al netto della cessione forzata a causa della clausola rescissoria di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, è al lavoro per far restare ancora tutti i suoi big, vedi la trattativa per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen.