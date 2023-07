“Non so se resto”, l’obiettivo del Napoli fa sognare i tifosi

Sono giorni fondamentali per la prossima stagione del Napoli, il calciomercato è entrato nel vivo e gli azzurri vogliono farsi trovare pronti

Dopo l’addio di Giuntoli, partito in direzione Torino per approdare alla Juventus, a prendere le redini del calciomercato azzurro, oltre al presidente De Laurentiis in persona, ci sarà lo staff dell’ex dirigente azzurro, compresi il braccio destro Pompilio e la coppia Micheli e Mantovani.

Una delle prime operazioni da gestire per la nuova squadra di mercato è stata la cessione di Kim-Minjae. Il coreano, premiato come miglior difensore della scorsa stagione, è ad un passo dal firmare con il Bayern Monaco, si attende a giorni l’annuncio ufficiale.

Sostituto Kim, indizi positivi da un obiettivo azzurro: le sue dichiarazioni ai tifosi

Tra i profili individuati per il dopo Kim c’è Peter Schuurs, difensore olandese classe ’99, in forza al Torino. Non c’è solo il Napoli sul giocatore, ma tante altre squadre hanno mostrato interesse per l’ex Ajax, sopratutto in Premier League, dove piace a Liverpool, Crystal Palace e West Ham. Il prezzo fissato da Urbano Cairo è 40 milioni di euro, una cifra molto alta che in poche squadre possono permettersi di spendere.

Tuttavia, nella giornata odierna, è accaduto un episodio che fa ben sperare i tifosi del Napoli. All’uscita dal centro di allenamento del Toro, dove ha avuto luogo il primo raduno dei granata, il difensore olandese ha pronunciato le seguenti parole ai tifosi che lo aspettavano: “Non so ancora se resto”. Dichiarazioni chiare, che lasciano speranza per la possibile partenza del difensore granata, nonostante le richieste di Cairo.