De Laurentiis punge Giuntoli, da non credere cosa succede durante la presentazione del Napoli!

Show di Aurelio De Laurentiis durante la presentazione delle maglie del Napoli per la stagione 2023/2024: clamorosa frecciatina a Giuntoli!

Sta andando in scena proprio in questi minuti la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023/2024 del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sta “conducendo” l’evento.

La proprietà partenopea, dopo l’addio di Spalletti e l’insediamento di Rudi Garcia, ha l’obbligo di riconfermare quanto di buono visto nella scorsa stagione, e se il buongiorno si vede dal mattino si potrebbe dire che gli azzurri sono ad un ottimo punto.

De Laurentiis attacca Giuntoli: “Finalmente non abbiamo juventini nel nostro clan!”

Il direttore della comunicazione, Nicola Lombardo, infatti, ha chiesto ad Alice Acciarri, general manager di Ebay per l’Italia, se avesse un legame particolare con il Napoli o con la Juventus. Lei risponde: “No, non sono tifosa della Juventus. Anzi, ho mio marito che è napoletano“.

Da non credere la risposta del presidente del Napoli che, senza mezze misure, chiama in causa l’ex direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, che ha da poco firmato con la Juventus: