Torna per restare: Garcia vuole dargli una chance

Con l’inizio del ritiro che si avvicina il Napoli pianifica il futuro: Rudi Garcia vuole dare una possibilità ad un calciatore della sua nuova squadra

Dopo il successo ottenuto in campionato, il Napoli ha dovuto affrontare tanti cambiamenti. Il primo è stato l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia. Il tecnico toscano, una volta raggiunta l’aritmetica vittoria dello Scudetto, ha scelto di fermarsi per qualche mese, in attesa di capire dove ripartire.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, è stato ‘costretto’ ad iniziare la ricerca di un nuovo allenatore. La scelta finale del presidente del team campano è caduta proprio su Rudi Garcia. L’ex Roma ha zittito le diffidenze iniziali, mostrandosi sicuro di sé e convinto di poter continuare a vincere in azzurro.

In queste settimane, infatti, le priorità del club partenopeo sono quelle di non sfaldare una squadra che ha dominato l’ultimo campionato. Al netto della cessione di Kim Min-Jae, ormai un giocatore del Bayern Monaco, Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per regalare a Rudi Garcia un team che sappia sia difendere lo Scudetto appena vinto che andare il più avanti possibile nella prossima edizione della Champions League. Nel frattempo, in attesa di nuovi arrivi, il tecnico francese ha preso una decisione importante su un giocatore già di proprietà del team campano.

Mercato Napoli, Zanoli sarà valutato da Rudi Garcia in ritiro

Secondo varie indiscrezioni di mercato, di fatto, Rudi Garcia ha deciso di dare una possibilità ad Alessandro Zanoli. Dopo il prestito alla Sampdoria nella seconda parte di stagione, infatti, il terzino ritornerà alla base e sarà, quindi, disponibile per il tecnico francese sia per il ritiro di Dimaro che per quello di Castel di Sangro.

Rudi Garcia valuterà Alessandro Zanoli proprio in questi due ritiri estivi della sua nuova squadra. Per conoscere il futuro del terzino, quindi, bisognerà aspettare almeno il ritiro di Castel Di Sangro. L’ex Carpi, di fatto, potrebbe ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo.

Alessandro Zanoli arriverà a questa nuova stagione dopo un’ottima esperienza trascorsa alla Sampdoria. Nel club doriano, infatti, ha giocato con continuità, riuscendo a segnare sia 2 gol che a fornire 2 assist vincenti ai propri compagni. Starà quindi a Rudi Garcia decidere se l’ex Carpi resterà ancora in azzurro o andrà in un’altra squadra di Serie A per incamerare ancora più esperienza.