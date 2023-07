Sfuma un obiettivo del Napoli per il dopo Kim: ci pensa il club di A

Calciomercato Napoli, tanti i nomi sondati per il dopo Kim, ma uno dei profili sul taccuino della dirigenza azzurra pare ormai sfumato.

La prima grande operazione di mercato di questa sessione di calciomercato riguarda la cessione di Kim-Minjae. Il difensore coreano è vicino a firmare per il Bayern Monaco, che ha già programmato le visite di rito. I bavaresi pagheranno la clausola rescissoria presente sul contratto che legava il difensore al Napoli fino al 2025. Il club di De Laurentiis percepirà una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Tanti i profili sondati dagli azzurri in questi giorni, per sostituire il miglior difensore della scorsa Serie A. Tra questi, nelle scorse settimane si è parlato anche di Samuel Umtiti.

Umtiti-Napoli, pista sfumata del tutto: il club di Serie A tenta l’affondo

Il campione del mondo è attualmente svincolato, dopo la stagione giocata al Lecce, in prestito dal Barcellona. Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il Monza ha messo gli occhi su di lui e vuole tentare l’affare a parametro zero.

Un rinforzo di esperienza, che la scorsa stagione ha contribuito alla salvezza dei pugliesi e ha trovato una discreta continuità, dopo anni caratterizzati da tanti stop per infortuni. Per ora non c’è nulla di certo, in quanto le parti non hanno ancora avuto nessun colloquio, si parla solo di una valutazione del club lombardo. In ogni caso, si attendono sviluppi della trattativa nelle prossime settimane.