Napoli, Rudi Garcia scalpita: succederà domani!

Un giorno, sole 24 ore e l’era targata Rudi Garcia a Napoli inizierà, il francese concluderà domani le proprie vacanze.

Rudi Garcia scalpita, da domani l’ex tecnico della Roma inizierà a programmare concretamente il proprio futuro a tinte azzurre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Castel Volturno l’allenatore si presenterà con il suo staff composto da Jobard (vice) e i 2 due collaboratori Fichaux e Rongoni.

Ad attenderli, coloro che hanno accompagnato Spalletti in queste due annate di successi: Santoro (team manager), Rosalen Lopez (preparatore dei portieri), Boccaccioli (match analyst) ed infine, non per importanza, il dott. Canonico.

Un mercato da programmare

Alcune certezze già registrate come l’addio di Kim e la necessità di una mezz’ala che prenda il posto di Ndombelè, altri nodi invece tutti da sciogliere, come quelli riguardanti Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza tra 11 mesi.

Parte integrante del lavoro di mercato sarà quella di campo, Garcia avrà la necessità di valutare in ritiro prima di prendere una decisione definitiva vari nomi: Gaetano, Zerbin e lo stesso Diego Demme reclamano spazio e richiedono un quadro chiaro in merito al minutaggio che potrebbero concedergli nel nuovo Napoli.

Il tedesco ha già un’offerta sul tavolo da parte dell’Hertha Berlino, club tedesco che offrirebbe al Napoli Lucas Tousart, idea che al momento non scalda il cuore della dirigenza.

Infine, toccherà decretare anche il ruolo di 12esimo uomo alle spalle di Alex Meret, Gollini ha convinto e vorrebbe proseguire la sua avventura sotto l’ombra del Vesuvio, l’accordo con l’Atalanta però manca e per questo l’opzione low cost targata Contini non è da escludere.