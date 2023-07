Il Napoli paga la clausola e brucia la Juve, De Laurentiis scatenato

Dopo aver visto Cristiano Giuntoli diventare nuovo dirigente della Juve, Aurelio De Laurentiis beffa proprio i bianconeri in sede di mercato

Il Napoli, dopo lo Scudetto storico vinto con Luciano Spalletti, ha iniziato una nuova era sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale. Il club partenopeo, infatti, ha dovuto dire addio a due massimi artefici della vittoria dell’ultimo campionato, ovvero allo stesso tecnico toscano e a Cristiano Giuntoli.

Luciano Spalletti ha di fatto ribadito ad Aurelio De Laurentiis di non essere più sicuro di poter dare ancora tutto alla causa del Napoli, mentre Cristiano Giuntoli ha lasciato ufficialmente il team campano lo scorso 30 giugno. Il dirigente è stato nominato nella giornata di mercoledì come nuovo Football Director della Juventus.

Lo stesso ex direttore sportivo del Napoli ha commentato questo nuovo capitolo della sua carriera, rivelando il suo essere tifoso dei bianconeri: “Sono juventino da sempre grazie a mio padre – le sue prime parole da dirigente Juve – . Sto vivendo delle emozioni indescrivibili. Sto vedendo un club sia affascinante che ambizioso. Dovremo lavorare più degli altri, poi il tempo dirà se lo faremo anche meglio”. Tuttavia, al netto di vedere Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente della ‘Vecchia Signora’, Aurelio De Laurentiis si è ‘rifatto’ proprio sul team bianconero in sede di calciomercato.

Mercato, Robin Le Normand della Real Sociedad preferisce il Napoli alla Juve: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘el nacional.cat’, infatti, Robin Le Normand della Real Sociedad ha declinato l’interesse della Juventus, la quale era disposta anche a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il difensore centrale francese non è convinto del team guidato da Max Allegri a causa della mancata partecipazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League.

Quest’ultimo fattore, di fatto, potrebbe favorire il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo difensore, visto che Kim Min-Jae sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco per circa 48 milioni di euro, e potrebbero pagare la clausola del francese. Robin Le Normand è cresciuto nelle giovanili del Brest, ma poi si è trasferito a 20 anni alla Real Sociedad, dove ha giocato ben 129 partite.

Ma quello del calciatore transalpino non è l’unico nome che sta seguendo il Napoli per sostituire Kim Min-Jae. Gli azzurri, infatti, hanno messo gli occhi anche sull’inglese Max Kilman del Wolverhampton. Tuttavia, il club di Premier League ha prima rifiutato 30 milioni di euro proprio dai partenopei e poi sta trattando con il calciatore per il suo rinnovo di contratto.