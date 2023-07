Calciomercato Napoli, un azzurro ai saluti: quattro club su di lui

Sono ore calde per il calciomercato del Napoli. La dirigenza è al lavoro per chiudere le prime operazioni di mercato, attenzione alle cessioni

Pochi giorni fa ha avuto inizio il primo mercato da campioni d’Italia, dopo 33 anni, del Napoli, il primo dell’era De Laurentiis. Il primissimo evento da sottolineare è l’addio di Cristiano Giuntoli, liberatosi dopo alcune settimane di trattative con il presidente azzurro e ora ufficialmente nuovo direttore sportivo della Juventus. L’addio del dirigente toscano però non ha cambiato i piani di calciomercato del club azzurro, in quanto il neo dirigente bianconero ha lasciato a Napoli, almeno per un altro anno, tutto il suo staff.

La prima operazione importante di questa sessione riguarda il mercato in uscita. Il pilastro difensivo dei campioni d’Italia, Kim-Minjae, premiato come miglior difensore del campionato appena concluso, è ad un passo dalla firma con il Bayern Monaco, che pagherà al Napoli la clausola rescissoria. Nel casse del club di De Laurentiis entreranno poco meno di cinquanta milioni di euro, che, con ogni probabilità, saranno reinvestiti nel mercato in entrata. Tuttavia, secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il difensore ex Fenerbahce non sarà l’unico a lasciare il Napoli durante questa sessione di calciomercato estiva.

Calciomercato, un altro difensore pronto a lasciare il Napoli quest’estate

Infatti, stando a quanto riportato dal portale TuttoMercatoWeb.com, Alessandro Zanoli lascerà il Napoli quest’estate. Per lui si profila un altra stagione in prestito, dopo l’ottima metà stagione alla Sampdoria. Nonostante la retrocessione dei blucerchiati, Zanoli si è rivelato tra le poche note positive della squadra di Stankovic. Il finale di stagione a Genova ha attirato l’attenzione di altri club di A e il Napoli vuole approfittarne per permettergli di accumulare minuti nelle gambe ed altra esperienza in Serie A, in quanto l’ingombrante presenza di Di Lorenzo nelle gerarchie della fascia destra non gli permetterebbe di giocare a sufficienza.

Stando alle ultime indiscrezioni, le squadre italiane pronte ad affondare il colpo sono Udinese e Monza. Oltre a queste c’è il Celta Vigo, in Spagna, ma il classe 2000 ha espresso la volontà di rimanere in Italia. Inoltre, tra le squadre interessate a Zanoli è impossibile non menzionare il neo promosso Genoa. Al momento l’Udinese è leggermente avanti nella corsa grazie ai buoni rapporti con la società azurra, ma la destinazione preferita dal ragazzo pare essere il Monza. Il destino di Zanoli in Serie A sarà deciso nelle prossime settimane, si attendono sviluppi della trattativa.