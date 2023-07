Zaha al Napoli, clamoroso dall’Inghilterra: affare a parametro zero

Notizia clamorosa dall’Inghilterra: il Napoli tenta il colpo Wilfried Zaha che arriverebbe a parametro zero.

Il mercato del Napoli stenta ad entrare nel vivo. Gli azzurri non sono ancora riusciti a piazzare il primo colpo dell’estate. La priorità degli azzurri è certamente trovare il sostituto di Kim, ma i partenopei sono interessati a migliorare anche altre zone di campo.

In particolare, per quanto riguarda il fronte d’attacco, ci potrebbero essere alcune modifiche. Hirving Lozano potrebbe partire. L’esterno messicano non ha mai convinto nel corso della sua avventura azzurra e ha alcune pretendenti sia in Messico che in Arabia Saudita.

Il sostituto di Lozano arriva dall’Inghilterra

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e per questo motivo si sta guardando intorno.

Dall’Inghilterra, però, arriva una notizia di mercato clamorosa riguardo il possibile sostituto di Lozano. Secondo Ed Aarons, giornalista del The Guardian, il Napoli avrebbe avuto dei contatti con l’agente di Wilfried Zaha che non ha ancora rinnovato con il Crystal Palace. Un’operazione non semplice anche a causa della folta concorrenza per l’esterno ivoriano.

Di seguito il tweet di Ed Aarons:

“Capisci che Wilfried Zaha dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro quando tornerà dalla luna di miele la prossima settimana. Napoli, Galatasaray e PSG sono stati in contatto con i suoi agenti nei giorni scorsi ma Zaha potrebbe restare al Crystal Palace, che ha offerto un quadriennale da 10 milioni di sterline. Lazio, Fenerbache e Al-Nassr hanno tutti fatto proposte a Zaha, ma capiscono che i primi due sono significativamente inferiori all’affare del Palace. È probabile che il 30enne rifiuterà l’offerta del club saudita della Pro-League che vale l’incredibile cifra di 30 milioni di sterline a stagione, ma un trasferimento in Italia o in Turchia rimane una possibilità nonostante entrambe le offerte esistenti siano significativamente inferiori allo stipendio offerto a Selhurst Park”.