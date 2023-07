Sfida tra Empoli e Verona per il giocatore del Napoli: sorpasso nelle ultime ore

L’Empoli e l’Hellas Verona sono sulle tracce del giocatore del Napoli: sorpasso nelle ultimissime ore da parte di uno dei due club.

Il mercato è iniziato e il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. La squadra campione d’Italia vorrà provare a mantenere il titolo e per farlo servirà allestire una squadra competitiva che possa lottare su più fronti.

Ma la politica societaria è chiara: si acquista solo in caso di cessione. Ecco perché tarda ad arrivare l’annuncio del nuovo difensore: con ogni probabilità, il Napoli chiuderà l’operazione solo quando ci sarà l’ufficialità del trasferimento di Kim Min-jae al Bayern Monaco.

Sorpasso dell’Empoli per Folorunsho

Kim non sarà l’unico giocatore a lasciare Napoli quest’estate: anche altri giocatori “secondari” e non protagonisti dello scudetto verranno ceduti in questa sessione di calciomercato. Tra questi c’è anche il centrocampista Michael Folorunsho, in prestito al Bari nel corso della stagione appena terminata.

Sul centrocampista italiano classe ’98 c’è forte l’interesse di Empoli ed Hellas Verona. Il club toscano sembrava nettamente in vantaggio, ma il Verona era riuscito in un sorpasso ottenendo l’ok del giocatore al trasferimento. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, però, nelle ultimissime ore c’è stato un controsorpasso dell’Empoli che è tornato alla carica e tenta di chiudere l’operazione nei prossimi giorni.